VIDEO / Šutalov Ajax nastavlja s lošom formom: Upisali su već treći poraz u nizu

U utakmici 13. kola nizozemske Eredivisie Ajax je ugostio slabašni Excelsior. Međutim, gosti su se pokazali znatno težim protivnikom nego što su domaći očekivali te su upisali pobjedu 2:1 i tako su bacili Ajax u još veću krizu.

Prvi gol pao je u 37. minuti kada je Noah Naujoks iskoristio lošije postavljanje hrvatskog reprezentativca Josipa Šutala. 23-godišnji Nizozemac prohujao je pored Šutala te je lako pogodio za 1:0.

Već na samom početku drugog dijela Excelsior je zabio za 2:0. Ponovno je Naujoks bio strijelac, a ovaj put je pogrešku za gol napravio Gerald Alders. Uspio je Ajax kasnije smanjiti golom Kaspera Dollberga, ali konačni preokret nisu uspjeli ostvariti. Upisali su tako treći poraz u nizu, drugi u ligi jer je jedan došao u Ligi prvaka. Nalaze se na niskom četvrtom mjestu s čak 14 bodova zaostatka za vodećim PSV-om Ivana Perišića.

