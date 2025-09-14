VIDEO / Poznato zašto je Jakić izašao iz igre u prvom poluvremenu

Podijeli :

Nogometaši St. Paulija svladali su na domaćem terenu u Hamburgu 2:1 Augsburg u dvoboju trećeg kola njemačke Bundeslige.

St. Pauliju je to bila druga pobjeda u novoj sezoni te se nalaze na visokom četvrtom mjestu ljestvice. Ove su nedjelje do tri boda stigli nakon preokreta.

Nakon što je krenuo savršeno u novu sezonu, Kristijan Jakić je u utakmici protiv St. Paulija izašao pred sam kraj prvog poluvremena.

Germanijak doznaje što se Jakiću dogodilo. Naime, u nedjelju se probudio bolestan i pod virozom, ali ga je u prvom poluvremenu izdala snaga te je legao na travnjak i nije mogao nastaviti dalje.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.