(VIDEO) Povijesna večer Ukrajinaca: Usikov prijatelj također postao svjetski prvak!

Nekoliko sati nakon trijumfa Oleksandra Usika nad Tysonom Furyjem svoj je trenutak dočekao i Usikov bliski prijatelj i sunarodnjak Denis Berinčik. On je na priredbi u San Diegu svladao Emanuela Navarretea i osvojio upražnjenu titulu WBO prvaka u lakoj kategoriji. Nije to bila prelijepa borba, no odlukom sudaca Berinčik je postao svjetski prvak istog dana kada i njegov prijatelj Usik, s kojim je bio dijelom ukrajinske reprezentacije na Olimpijskim igrama u Londonu 2012.

Berinčikov je meč pratio i sam Usik.

“On je moj prijatelj. Ovo je sjajno, sjajan boks, sjajni borci”, rekao je Berinčik za ESPN nakon pobjede.

In each other’s corner. 👑 @Usykaa was watching live as Berinchyk won. pic.twitter.com/8JZRRrApQy — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

