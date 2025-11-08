VIDEO / Pogledajte Stanišićevu asistenciju za maestralan pogodak Kolumbijca

Podijeli :

Bayern u 10. kolu Bundeslige gostuje kod Union Berlina, a nakon prvog dijela rezultat je 1:1. Union je poveo golom Danilha Doekhija u 27. minuti nakon greške Manuela Neuera. Ipak, Bavarci su se vratili u 38. minuti nevjerojatnim pogotkom Luisa Diaza. Njemu je loptu uputio Josip Stanišić, a Kolumbijac se sjajno snašao da lopta ne ode u gol aut te je nakon toga sjajnim driblingom prošao obrambenog igrača Uniona i potom pogodio za izjednačenje.

