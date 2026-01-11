VIDEO / Pogledajte ružan start mladog Nizozemca na Šutalovog suigrača: Sudac mu je pokazao samo žuti karton

Podijeli :

"Kopljanici" su već nakon 15 minuta igre vodili sa 2-0 golovima Oscara Glocha (11) i Mike Godtsa (15). U 53. minuti je Telstar ostao bez isključenog Cedrica Hatenboera, a kada je Youri Baas u 72. minuti pogodio za 3-0 činilo se kako će Ajax mirno do bodova. Međutim, Baas je u 78. minuti zatresao i vlastitu mrežu za 1-3, a domaćine je u život vratio Danny Bakker smanjivši na 2-3 u 84. minuti. Domaćin je u samoj završnici pokušao izjednačiti, ali su gosti obranili prednost. Josip Šutalo nije nastupio za Ajax.

No, ono o čemu će se pričati je taj crveni karton Hatenboera. On je ružnim startom nasrnuo na igrača Ajaxa, a glavni sudac utakmice Jeroen Manschot pokazao mu je samo žuti karton. Srećom po njega postoji VAR koji mu je sugerirao da je 20-godišnji Nizozemac ipak napravio ružan start koji je zaslužio izravan crveni karton.

