VIDEO / Pogledajte prvu Petkovićevu asistenciju u sezoni u pobjedi Kocaelispora

Hrvatski napadač Bruno Petković koji igra u turskom Kocaelisporu od ovog ljeta sada je upisao i prvu asistenciju u sezoni.

U utakmici prvog kola skupine C turskog Kupa nogometaši Kocaelispora su na domaćem terenu s 3:1 nadigrali drugoligaša Erzurumspor .

Makedonac Darko Čurlinov postigao je dva pogotka u prvom poluvremenu. Prvi u 18. minuti te za 2:0 na samom kraju prvog dijela. Asistent kod drugog pogotka bio je hrvatski nogometaš Bruno Petković.

Nonge je u 53. minuti povećao na 3:0, dok je Baiye u 88. pogodio za počasni pogodaka sastava koji se trenutačno nalazi na šestom mjestu ljestvice turske druge lige.

Petković je zamijenjen u 71. minuti, dok Hrvoje Smolčić nije ovaj put nastupio za Kocaelispor.

Turski kup se igra u tri skupine, a po dvije najbolje momčadi iz svake skupine izborit će plasman u četvrtfinale, kao i dvije najbolje trećeplasirane momčadi.