VIDEO / Piastri slavio u sprintu i smanjio zaostatak za Norrisom, Verstappen i dalje u dometu jedne utrke

Podijeli :

Krenula je sprint utrka Velike nagrade Katara. S "pole positiona" krenuo je Oscar Piastri, drugi u ukupnom poretku vozača. Australac je uspješno obranio svoje prvo mjesto, kao i George Russell te Lando Norris. Oni koji to nisu napravili su četvrti i peti - Fernando Alonso i Yuki Tsunoda koje je na startu preskočio Max Verstappen.

Do kraja utrke nije bilo promjena na vrhu. Tako je Piastri upisao slavlje na sprint utrci, drugi je bio George Russell dok je treći završio Lando Norris. Max Verstappen je završio četvrti.

Ono što to znači za utrku za naslov je sljedeće: Piastri je s osam bodova smanjio zaostatak za Norrisom za dva boda te je sada razlika 22 boda. Norris s druge strane ima prednost nad Verstappenom 25 što je jedna cijela utrka ako Englez ne uspije završiti, a Nizozemac dođe do pobjede.

Večeras od 19 sati na rasporedu su kvalifikacije, a njih možete pratiti na Sport Klubu 3!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.