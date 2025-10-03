VIDEO / Otkrivamo kako je Čilić čestitao Đokoviću na pobjedi u Šangaju

Podijeli :

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u susretu 2. kola ATP Masters 1000 teniskog turnira u Šangaju od Srbina Novaka Đokovića sa 6-7 (2), 4-6.

Čilić je svoju priliku u ovom dvoboju propustio u prvom setu gdje je kod 5-5 imao dvije break lopte za vodstvo od 6-5. Đoković se izvukao i tu dionicu uzeo u tie-breaku. Đoković je u 13. igri poveo 3-1, Marin je smanjio na 2-3, da bi Đoković nanizao četiri poena za 7-2 i vodstvo u setovima.

U drugom setu Đoković je napravio break pri rezultatu 1-1 i više nije ispuštao prednost. Čilić je pri rezultatu 4-5 imao nove dvije break lopte i mogao je vratiti izgubljeni servis, ali nije uspio i gem, a time set i meč su otišli na suprotnu stranu.

Na kraju su se dvojica prijatelja pozdravila, ali u prijenosu se nije čulo što su rekli jedan drugome.

Kako doznajemo Đoković je Čiliću rekao “ubio si me”, a Čilić mu je na to odgovorio:

“Ma vraga. Ubio si ti mene. Ubijaš me posljednjih 20 godina.”