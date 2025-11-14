VIDEO / Nizozemska remijem u Poljskoj došla na korak od Svjetskog prvenstva

Podijeli :

U pretposljednjem kolu grupe G u sklopu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Sjevernoj Americi Poljska i Nizozemska su u Varšavi odigrali ključnu utakmicu. Oranje su u susret ušle s prednošću od tri boda nad Poljskom te im je svaki pozitivan rezultat bio dobar. Činilo se da će upisati poraz jer je u 43. minuti Jakub Kaminski zabio za vodstvo Poljaka, ali je najbolji nizozemski strijelac u povijesti, Memphis Depay zabio za 1:1 na početku drugog poluvremena. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao i obje ekipe su zaradile bod. To znači da u posljednjem kolu Nizozemska treba samo bod na domaćem terenu dok će Poljska protiv Malte tražiti poboljšanje gol-razlike u slučaju da Oranje izgube. Poljaci su svakako još u igri za SP jer su sigurno na drugom mjestu koje im donosi playoff.

