VIDEO / Newcastle ga platio 85 milijuna, on zabio već u debiju

Newcastleov novi napadač Nick Woltemade već je zatresao mrežu na svom debiju za Svrake.

Nijemcu visokom gotovo dva metra trebalo je samo 29 minuta u crno-bijelom dresu da pronađe put do mreže, na oduševljenje brojnih navijača na St. James’ Parku.

Dvadesettrogodišnji napadač iskoristio je pravovremeni centaršut Jacoba Murphyja, a zatim je glavom poslao loptu pored vratara Wolverhamptona Sama Johnstonea.

Woltemade je u Newcastle stigao iz Stuttgarta prije manje od dva tjedna, u transferu vrijednom čak 85 milijuna eura. Ako ovako nastavi, nema sumnje da će opravdati veliki novac uložen u njega.

S druge strane, nakon cijele sage, Alexander Isak, donedavno daleko najbolji igrač Svraka, napustio je momčad Eddieja Howea. Liverpool je za njegove usluge platio vrtoglavih 144 milijuna eura.

Na kraju je utakmica i završila rezultatom 1:0 i pobjedom Newcastlea.

