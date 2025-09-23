VIDEO / Navijači PSG-a slavili Dembelea i poklonili se Ronaldinhu, provocirali Dumfriesa

Podijeli :

Nakon proglašenja osvajača Zlatne lopte za 2025. godinu uzvanici su krenule van Theatre du Chateleta, a tamo su ih čekali navijači PSG-a.

Navijači “domaćeg” kluba slavili su činjenicu da je njihov miljenik dobio nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, no kako su prolazili drugi nogometaši i nogometne legende, tako su i njihove reakcije bile raznovrsne. Po zasluzi, reklo bi se…

Najprije su slavili Dembelea i njegovu Zlatnu loptu…

Nakon toga izašao je legendarni Ronaldinho Gaucho, koji je očito ostavio traga u Parizu, budući da su navijači skandirali njegovo ime, a brazilska legenda je u jednom trenutku zastala da pozdravi razdraganu masu.

Na kraju, prošao je i jedan od “protivnika”. Denzel Dumfries je bio žrtva provokacija navijača PSG-a, mnogi od kojih su mu pokazivali broj pet, što je broj golova koji je PSG postigao Interu u finalu Lige prvaka.

Mnogi su mislili da će jednako proći i Gianluigi Donnarumma, koji je iznenada napustio klub nakon svađe sa Luisom Enriqueom, no navijači su pokazali kako ga i dalje vole i poštuju ono što je prošle sezone napravio za klub.