VIDEO / Nakon skoro godinu i pol suše bivši hajdukovac zabio u Njemačkoj!

Hrvatski napadač Ivan Prtajin zabio je nakon skoro godinu i pol dana u Njemačkoj. U pobjedi na gostovanju njegovog Kaiserslauterna protiv Greuther Furtha 3:0 u susretu 5. kola Bundeslige bivši hajdukovac zabio je golove za 2:0 i 3:0, u 58. i 64. minuti. Zadnji gol u službenoj utakmici, dakle ne računajući prijateljske susrete, Prtajin je zabio 28. svibnja 2024. u porazu tada njegovog bivšeg kluba Wehena protiv Regensburga 2:1. Prošlu sezonu Prtajin je proveo u Union Berlinu, ali tamo nije zabio nijedan gol, ovog ljeta prodali su ga u Kaiserslautern.

