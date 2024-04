VIDEO: Menalo izgubio živce i nasrnuo na protivnika! ‘Smračilo mi se’

Podijeli :

Bivši nogometaš Dinama i povremeni bosanskohercegovački reprezentativac Luka Menalo potpuno je izgubio živce na kraju susreta Mure i Celja (1:3).

Menalo je oborio protivničkog nogometaša Learda Sadriuja na travnjak nakon čega su ga morali smirivati igrači oba kluba.

Sadriu je, prema navodima čelnika Celja, spomenuo obiteljsku tragediju koja se dogodila Menalu i ovaj je nakon tog pobjesnio.

“Provokacija na terenu je također sastavni dio nogometa. Bilo je neprikladnih riječi koje sam rekao i koje je on rekao. Rekao mi je nešto na što sam veoma osjetljiv jer je ovo zaista teško vrijeme za mene i moju suprugu. Dobacio mi je izuzetno gadnu uvredu koja me je stvarno povrijedila. Vjerojatno nije znao u kakvoj sam situaciji, tako da ga ne krivim, ali u trenutku kada sam to čuo, oči su mi se smračile. Pogriješio sam, ali mislim da bi trebala postojati neka ograničenja. Ako želite nekoga povrijediti, postoje i drugi načini. Način koji je odabrao definitivno nije pravi. Ako mu je cilj bio da me isprovocira, uspio je. Jednostavno sam imao trenutak slabosti. Očigledno me je udario tamo gdje sam najmanje očekivao i najteže mi je”, rekao je Menalo za tamošnje medije nakon utakmice i dodao:

“U svlačionici sam se još uvijek držao bijesa i ljutnje, ali sam konačno shvatio sve što se dogodilo, naravno da mi je bilo žao. Vrijeme ne možete vratiti, moja reakcija je svakako bila neprimjerena, svjestan sam toga”.

