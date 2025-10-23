VIDEO / Maxey junak Philadelphije u sjajnom susretu u Bostonu

Podijeli :

AP Photo/Charles Krupa via Guliver

U noći srijede na četvrtak odigrano je 12 utakmica u NBA ligi, a večer je obilježila zvijezda Philadelphije Tyrese Maxey u pobjedi u Bostonu nad Celticsima 117:116.

Eksplozivan početak na Istoku u derbiju Atlantske divizije. Boston Celticsi ugostili su Philadelphiju, koja se pokazala kao tvrd orah i, unatoč mnogim prognozama, odnijela pobjedu iz TD Gardena.

Bilo je mnogo promjena u rezultatu, a kada su Celticsi odigrali uragansku treću četvrtinu, koju su dobili 35:18 i uoči posljednjih 12 minuta imali +11 (86:75), malo tko je vjerovao da slijedi veliki preokret. Gosti su, međutim, odigrali briljantnu četvrtu četvrtinu, dobili je 42:30 i na kraju odnijeli veliku pobjedu.

Zamalo je sav trud prosuo Valdes Edgecombe. Odigrao je odličnu utakmicu, postigao 34 poena i upisao sedam skokova, ali je imao dva slobodna bacanja devet sekundi prije kraja pri rezultatu 117:116. Oba je promašio i pružio priliku Pritchardu da pokuša šut za pobjedu. Srećom po goste, i on je promašio, pa se na kraju Philly radovala velikom trijumfu.

Junak pobjede Philadelphije bio je Tyrese Maxey s 40 poena i šest asistencija. Na drugoj strani Brown i White upisali su po 25 poena. Za Celticse je gotovo šest minuta dobio Luka Garza, igrač iz Bosne i Hercegovine, koji je promašio dva šuta i upisao jedan skok.

Sjajnu partiju odigrao je Anthony Edwards u pobjedi Minnesote u gostima protiv Portlanda 118:114. “Atomski mrav” stao je na 41 poen, a pratili su ga Randle s 19 i McDaniels s 18 poena. Na drugoj strani Grant je ubilježio 29, a Deni Avdija 20 poena uz sedam skokova.

Toronto je upisao uvjerljivu pobjedu u gostima protiv Atlante 138:118. Kod pobjednika je Barrett bio najefikasniji s 25 poena i osam skokova, dok je Barnes dodao 22 poena i devet asistencija. Na drugoj strani Johnson i Young postigli su po 22 poena, a Porziņģis dodao 20 poena i sedam skokova.