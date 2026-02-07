VIDEO / Luka Sučić dao gol pa se ozlijedio: Samo je odmahivao rukom dok ga je kapetan tješio

Podijeli :

U 23. kolu španjolske La Lige Real Sociedad je ugostio Elche, a nakon 24. minute baskijski klub poveo je golom hrvatskog reprezentativca Luke Sučića. Mladi veznjak prvo je pokušao desnom nogom pucati, ali je promašio loptu. Međutim, sretno mu se odbila te je nakon toga svojom jačom lijevom nogom sjajno pogodio za vodstvo Sociedada. Nažalost po njega, samo pet minuta kasnije se ozlijedio te je morao napustiti travnjak. Sučić je samo sjeo na travnjak i odmahivao rukom dok ga je kapeta Mikel Oyarzabal tješio.

