VIDEO / Lingard već počeo slaviti, a onda je Hrvat promašio nemoguće i opsovao

Hrvatski napadač koji igra za Seoul, Marko Dugandžić, promašio je sjajnu priliku za vodstvo 1:0 protiv kineskog Shanghai Porta u 43. minuti u 5. kolu Azijske lige prvaka. Bivši igrač Osijeka samo je nakon svega čučnuo na travnjak i opsovao (nije teško pročitati s usana). Njegov suigrač Jesse Lingard već je počeo slaviti gol, a onda nije mogao vjerovati što se dogodilo. Pogledajte!

