VIDEO / Komentator SK u nevjerici, pogledajte dva nestvarna promašaja pa iskupljenje u Bundesligi

U susretu 24. kola Bundeslige između Werder Bremena i Heidenheima sjajnu je priliku u 36. minuti za vodstvo Werdera imao srpski napadač Jovan Milošević. Bio je pred golom, ali uspio je promašiti.... A na samom kraju prvog poluvremena u sjajnoj se situaciji našao i njegov suigrač Schimdt, pa pogodio stativu. Naš komentator Saša Živko ostao je u nevjerici. Pogledajte.

Iskupio se Miloševič u 57. pa zabio gol za vodstvo Werdera 1:0:

