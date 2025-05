VIDEO / Kapetan Rijeke: Sad nam je jasnije da smo prvaci i da ćemo igrati Ligu prvaka

Podijeli :

Najboljim golmanom HNL-a ove sezone proglašen je kapetan Rijeke, Martin Zlomislić, dok je nagradu za najbolju obranu sezone dobio golman Osijeka, Marko Malenica.

Kapetan Rijeke Martin Zlomislić bio je sretan zbog nagrade, a nije propustio pohvaliti ni ostale kolege među vratnicama u HNL-u.

“Sigurno da je velika čast pogotovo kad znaš da ti je velika konkurencija. Ove godine stvarno svi vratari su dobro branili tako da mi je ogromna čast i hvala svima”, kazao je Zlomislić.

Komentirao je i riječki stoperski par Majstorović-Radeljić.

“Po meni najbolji stoperski par HNL-a. Velika je čast s njima igrati, prvo kao momcima i ljudima, svakodnevno se družimo i fantastični su i kao sportaši, sve pohvale.”

Koja je tajna ove Rijeke?

“Tajna je zajedništvo. Cijela momčad igra obranu, svatko se vraća, igra napad. Zajedništvo nas je držalo cijelu sezonu i ja mislim da smo zato i osvojili naslov. Danas je malo sve jasnije da si postao prvak, da ćeš uskoro igrati kvalifikacije za Ligu prvaka, fantastičan je osjećaj da ćeš igrati to najprestižnije natjecanje. Navikavamo se.”

Osječki čuvar mreže Marko Malenica primio je nagradu za najbolju obranu sezone, na Poljudu protiv Hajduka.

“Svakako da je lijepo primiti nagradu u ovakvom ambijentu, ekipa je ipak na prvom mjestu. Nisam sretan zbog sezone kako je završila. Bio je to čisti refleks, milisekunde su bile u pitanju, nakon one prve intervencije i traženja lopte gdje je i što je, uspio sam je dohvatiti i to je bilo pitanje sekunde hoće li proći liniju ili neće i na svu sreću nije.”