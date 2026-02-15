VIDEO / Jakićev Augsburg golom iz penala slomio posljednju momčad Bundeslige

Podijeli :

U 22. kolu njemačke Bundeslige Augsburg Kristijana Jakića i Nediljka Labrovića bio je bolji od posljednje momčadi lige Heidenheima. Jedini gol na utakmici postigao je Alexis Claude-Maurice iz kaznenog udarca u 80. minuti.

Do 80. minute susreta nešto bolja je bila gostujuća momčad, ali tada je nakon jednog kornera Augsburg izborio kazneni udarac. Njega je u pogodak pretvorio Alexis Claude-Maurice. Na kraju je to bio jedini pogodak na utakmici pa je tako Augsburg upisao važna tri boda s kojima su se učvrstili na sredini Bundeslige.

Heidenheim je, s druge strane, na dnu lige s 13 bodova što im nikako ne ulijeva nadu. Ono što je problem je što nikad u povijesti se jedna ekipa koja je imala samo 13 bodova nakon 22 kola nije izvukla i ostala u ligi.

Kristijan Jakić, hrvatski reprezentativac, igrao je do 73. minute susreta, a Nediljko Labrović ostao je na klupi te skoro dvije godine nije nastupio u Bundesligi.

