VIDEO / Kristijan Jakić briljirao protiv Bayerna – prvo zabio krasan gol, a onda asistirao!

U 2. kolu Bundeslige hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić zabio je prvi ovosezonski gol. Jakić je zabio za smanjenje vodstva Bayerna protiv Augsburga 3:1 i onda asistirao za 3:2, no na tome je i ostalo. Gosti su sačuvali prednost i upisali drugu pobjedu u ligi.

U 76. minuti Augsburg je smanjio na 3:2, a Jakić je u tom slučaju bio asistent. Pogledajte:

