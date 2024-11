VIDEO / Ilija Lončarević: U prvom poluvremenu smo igrali neozbiljan nogomet

Ilija Lončarević, nekadašnji trener Dinama i dugogodišnji nogometni stručnjak gostovao je u emisiji Jutro na SK. Škotska i Portugal, momčadi koje nam ne leže stajale su nam na putu prema četvrtfinalu. Hrvatska i drama idu nekako ruku pod ruku.

“Nije popularno kritizirati kada se ostvari rezultat. Ovo nije veliki rezultat, bio bi da smo osvojili skupinu, a li je ovo uspjeh jer smo prošli. Treba čestitati izborniku i stožeru na prolasku. Pričalo se da Liga nacija nije tako važna, eto s ovim rezultatom smo uspjeli doći do statusa nositelja uoči kvalifikacijama što je je eto ipak važno.”

Portugal nam je uvijek bio nezgodan, došli su bez najboljih igrača, ali vidjelo se da imaju bogat ešalon igrača. Imali smo dva lica, Dalić je opet dva puta mijenjao sustav.

“Imali smo problema s portugalskom klasom, a vidjeli smo da Portugal to ima u velikim količinama. Oni svoj talent razvijaju u nogometnim školama, dok kod nas to nije slučaj. Ja ću malo tu pričati o našim manama. Za sebe ću reći da sam pomalo deformiran, ali tako ja to vidim. Naše mane su u fazi obrane vidljive. U prvom poluvremenu smo visili gotovo u svakom napadu, mi ne zatvaramo prostore ispred zdanje linije, Joao Felix nam je stvarao ogromne probleme. Bio je stalno sam, stoperi su bili daleko, Leao nam je u igri 1 na 1 radio čudo. Definitivno ovdje imamo dosta problema. To smo imali dosta problema na Euru. Lako su nam odigrali dupli pas. Mogli su nas i izmasakrirati.

Kroz cijelu LN smo mijenjali sustav.

“Stvorila se fama oko igre s tri i četiri otraga, pa naši igrači to igraju u svojim klubovima, njima su svi ti sustavi poznati i načini kako treba igrati. No izbornik im mora postaviti osnovne školske zahtjeve, kako igrači trebaju stajati u tim situacijama da to nije uopće funkcioniralo. U prvom poluvremenu smo igrali neozbiljan nogomet.”

U nastavku je to bilo puno bolje.

“U nastavku smo izgledali bolje, posebno u veznom redu, otvorio se prostor za Gvardiola. Psihološki smo se digli i tu svi zaslužuju čestitke nakon lošeg prvog čina. Imali smo i sreće jer je Portugal prestao pritiskati. Nije dvojbeno da Hrvatska ima igrače vrhunske kvalitete, ali mislim da se pred problemima ne smije žmiriti – rekao je Lončarević.

