VIDEO / Hrvatski trener odveo indonezijski klub do doigravanja azijske Lige prvaka prvi put nakon 10 godina

Podijeli :

U posljednjem kolu skupine G azijske Lige prvaka 2 (pandan Europskoj ligi) Persib, čiji je trener Hrvat Bojan Hodak, je ugostio Bangkok United. Trebali su izbjeći poraz kako bi prošli skupinu, a oni dominantnom predstavom došli do pobjede od 1:0 i plasmana u osminu finala.

Bangkok je već prije ove utakmice, zbog boljeg međusobnog omjera s Lion City Sailorsima, osigurao plasman u iduću fazu pa su mogli neopterećeni doći u Indoneziju. Iskoristio je to Persib koji je u potpunosti dominirao utakmicom. U prvom poluvremenu uputili su nestvarna 22 udarca od kojih je šest završilo unutar okvira gola.

Trener koji vodi klub od 15 milijuna navijača: ‘Godi mi što me u Hrvatskoj ne prepoznaju’ VIDEO / Hrvatska kolonija u Singapuru slavila protiv hrvatskog trenera i ostala u igri za osminu finala Lige prvaka: Oduševio bivši vratar Slavena

U petoj minuti imali su i kazneni udarac koji je promašio Uilliam, ali to ih nije kaznilo jer su prvoj minuti sučeve nadoknade zabili gol za 1:0. Strijelac je bio Ramon Tanque, 27-godišnji Brazilac.

Na početku drugog dijela pritisak na Persib napravio je Lion City. Oni su na početku drugog poluvremena poveli protiv Selangora golom Tsiya Williama Ndengea. No, klub za koji igraju dva bivša HNL-ovca Toni Datković i Ivan Sušak trebao je tražiti preokret Bangkoka protiv momčadi Bojana Hodaka.

Do kraja susreta se na oba terena ishod nije promijenio. Tako je Persib s pobjedom od 1:0 osvojio prvo mjesto skupine G dok Lion Cityju nije bila dovoljna pobjeda u gostima protiv Selangora.

Ovim plasmanom u osminu finala je Hodak na neki način ispisao povijest Persiba. Naime, indonezijski klub je posljednji put u play-offu nekog azijskog natjecanja bio 2015. godine kada su kroz skupinu H izborili osminu finala AFC Cupa.

Hodak je u svojoj karijeri vodio samo azijske momčadi. Bio je na klupi kineskog Lunenga, malezijskog Kelantana, Johor DT-a, Penanga i Kuale Lumpur, indonezijskog Makassara, a bio je i na klupi malezijske U-19 reprezentacije. Hodak se najduže zadržao na klupi Persiba gdje se bliži svojoj 100. utakmici. Ovo mu je bio 94. susret na klubi Persiba.