VIDEO / Hezonja ovim potezom skoro poklonio pobjedu protivniku, suigrači ga odmah napali!

Podijeli :

Košarkaši Reala izborili su mukotrpnu ali vrijednu euroligašku pobjedu na gostovanju u Sofiji protiv Hapoela 75:74. Mario Hezonja ubacio je 19 poena i upisao šest skokova, dvije asistencije i tri osvojene lopte uz šut iz igre 7 od 11. No, njegov potez na samom kraju koji je njegov Real mogao koštati pobjede će ostati u pamćenju. Naime, Maledon je promašio dvicu za Real i tu je loptu uhvatio Hezonja koji je osam sekundi do kraja šutirao daleku tricu i promašio. To je ostavilo vremena igračima Hapoela da povuku polukontru iz koje je Micić, preko Campazza, šutirao za pobjedu ali srećom po Hezonju nije pogodio. Do Hezonje je nakon tog poteza odmah stigao i Llull koji nije bio nimalo sretan s njegovim potezom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.