VIDEO / Govorilo se da nitko ne igra obranu na All Staru, a onda se pojavio Wembanyama

Victor Wembanyama je nametnuo intenzitet od samog početka NBA All Stara. U prvoj utakmici Stars vs World imao je blokade koje se rijetko viđaju na All Staru. Gllavno pitanje pred ovaj All Star bilo je kako oživjeti tu utakmicu jer je nitko ne shvaća ozbiljno već godinama, ali čini se da je Wembanyama uspio.

