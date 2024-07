(VIDEO) Đokoviću zasmetao gledatelj pa reagirao: ‘U 95 posto slučajeva toleriram’

Podijeli :

Srpski tenisač Novak Đoković svladao je Britanca Jacoba Fearnleya 3:1 u setovima i plasirao se u 3. kolo Wimbledona.

Dok se Đoković presvlačio i pripremao za četvrtu dionicu jedan od navijača konstantno ga je provocirao. Novak je sve trpio do jednog trenutka kada se odlučio obratiti sucu i zamoliti osiguranje da reagira.

“Nije me htio pogledati u oči kada sam mu se obratio, gledao je u telefon. Svaki meč mi se događaju situacije koje su nepoželjne. U 95 posto slučajeva ja to toleriram, to je nešto sasvim normalno. Ljudi su tu, platili su kartu, strastveni su, žele da protivnik pobijedi, ti ispadneš… To je stvar osobnog izbora i njihovo pravo”, Đoković i dodao:

“Međutim, kada netko pređe granicu sportskog ponašanja – ja reagiram. Takav sam cijeli život i bit ću do kraja karijere. Neću dozvoliti da me itko provocira, ponižava i omalovažava. Svakoga ću pogledati u oči i mirno spavati. Kada se nekome suprotstavim, zanimljivo je da većina, gotovo pa svi, odmah spuste glavu. Svatko je hrabar kada pažnja nije na njima”, zaključio je Đoković.

