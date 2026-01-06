VIDEO / Detroit ‘razbio’ Knickse u derbiju Istočne konferencije

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak Detroit Pistonsi su nastavili sjajnu formu u NBA ligi. Franšiza iz "Motor Cityja" slavila je protiv New York Knicksa sa 121-90..

Cade Cunningham postigao je 29 koševa i podijelio 13 asistencija. Javonte Green postigao je 17 poena, Jaden Ivey ubacio je 16, a Daniss Jenkins 12, dok su rezervni igrači Detroita postigli ukupno 58 koševa.

Jalen Brunson predvodio je Knickse s 25 koševa, ali je imao šest izgubljenih lopti i nije upisao nijednu asistenciju. Miles McBride je postigao 17 poena s klupe, a Mikal Bridges 10.

Ovo je bila prva utakmica između dva vodeća tima u Istočnoj konferenciji otkako su Knicksi eliminirali Pistonse u prvom krugu doigravanja prošle sezone. New York je sada izgubio četiri utakmice zaredom.

