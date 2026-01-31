VIDEO / Čudesni Luka Dončić do triple-doublea, Matković igrao u pobjedi, Šariću ni minuta

Podijeli :

Los Angeles Lakers su u gostima sa 142:111 nadigrali Washington Wizardse, a Luka Dončić je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao sa šestim triple-double učinkom sezone.

Utakmicu je Dončić završio s 37 poena, 13 asistencija i 11 skokova. Los Angeles je brzo preuzeo kontrolu nad utakmicom, napravivši seriju 9-0 sredinom prve četvrtine za vodstvo 20:11. Taj rani nalet dao je Lakersima vodstvo koje nikada nisu izgubili, a nastavili su ga povećavati sljedećih 40 i više minuta. Deandre Ayton je ostvario double-double s 28 poena i 13 skokova, što je najviše na utakmici, dok je LeBron James dodao 20 poena i šest asistencija. Kod Wizardsa nije igrač nije ubacio više od 17 koševa. Malaki Branham je bio najučinkovitiji sa 17 ubačaja, a Alex Sarr dodao je 16 poena, šest skokova i pet asistencija.

New Orleans Pelicans su na svom terenu sa 114:106 nadigrali Memphis Grizzliese što im je treća pobjeda u zadnje četiri utakmice. Najbolji pojedinac Pelicansa bio je rookie Derik Queen koji je zabio 22 koša uz devet skokova i sedam asistencija, Saddiq Bey je dodao 22 koša uz osam skokova, a Zion Williamson 21 koš. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je pobjedi svoje momčadi pridonio s pet koševa (šut iz igre 2/4, trice 1/3) četiir skoka, tri asistencije i dvije ukradene lopte.

Pelicansi su na poluvremenu zaostajali tri poena prije nego što su u trećoj četvrtini nadmašili Grizzliese 35:15 kada je Jose Alvarado pogodio tri trice. Memphis, također bez Santija Aldame (ozljeda koljena), započeo je četvrtu četvrtinu serijom 11-0 i smanjio vodstvo New Orleansa na 93-87. Pelicansi su na to odgovorili serijom 8-3. Grizzliesi su smanjili zaostatak na 100-105 zahvaljujući trici Cama Spencera tri i pol minute prije kraja. dvije i pol minute do kraja Pelicansi vode 109:104. Beyovo zakucavanje minutu i 10 prije kraja dalo je Pelicansima vodstvo od 111-104, a Jones je pomogao uvjeriti pobjedu slobodnim bacanjem 42 sekunde prije kraja.Jaren Jackson Jr. i Cam Spencer postigli su po 16 koševa za Grizzliese, koji nastavljaju igrati bez Ja Moranta (lakat) i Zacha Edeya (gležanj).

Boston Celtics su prekimnuli niz d dva poraza svladavši također kod kuće sa 112:93 Sacramento Kingse. Payton Pritchard je ubacio 29 koševa, najviše na utakmici, a Anfernee Simons i Baylor Scheierman dodali su po 16 poena za Celticse. Sacramento je izgubio osam utakmica zaredom i pao je na omjer 3-22 u gostima. Kingsi imaju omjer 0-5 u trenutnom gostovanju od šest utakmica. Zach LaVine predvodio je Sacramento sa 17 poena. Kingsi su imali 14 poena i 14 skokova od Maximea Raynauda i 15 poena od Niquea Clifforda. Dario Šarić nije igrao za Sacramento.

