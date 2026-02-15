VIDEO / Cerundolo pokorio Buenos Aires i prvi put u karijeri osvojio turnir na domaćem tlu

Podijeli :

U nedjelju navečer odigralo se finale ATP 250 turnira u argentinskom glavnom gradu Buenos Airesu. U finalu su se srela dvojica Argentinaca koji nastupaju pod različitom zastavom. Cerundolo nastupa za svoju Argentinu dok je Darderi teniski Talijan. U tom susretu je ipak vođen domaćom publikom slavio Cerundolo s 2-0 u setovima.

Prvi set bio je izjednačen i pravi “zemljaški obračun”. Poeni su bili dugi, a prvi break vidjeli smo kod 2:1 za Cerundola. Tada je Argentinac slomio Darderija, a to vodstvo je uz šest spašenih break prilika sačuvao i do kraja seta koji je osvojio sa 6:4.

U drugom setu je Cerundolo otvorio s breakom koji je odmah izgubio, ali ga je ekspresno vratio. Nakon 2:1 je potvrdio break te je napravio važan korak prema osvajanju naslova. Do kraja seta je napravio još veću prednost te je sa 6:4, 6:2 osvojio prvi turnir na domaćem terenu u karijeri. Lani ga je u finalu zaustavio Brazilac Joao Fonseca.

