VIDEO: Bivši igrač Dinama zabio zvjezdanoj momčadi Al Hilala

U okviru 24. kola saudijskog prvenstva prvoplasirani Al Hilal upisao je pobjedu protiv sedmoplasiranog Damaca. Pogodaka nije bil sve do 79. minute kada je Al Dawsari zabio za 1:0, a svega sedam minuta kasnije pogodio je bivši veznjak Dinama i Lokomotive, Domagoj Antolić, no Damac ipak nije došao do senzacije jer je Michael u trećoj minuti sudačke nadoknade zabio za 22. pobjedu Al Hilala ove sezone.

