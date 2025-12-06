VIDEO / Betis prije Dinama upisao težak poraz od Barcelone, Torres zabio hat-trick

Nakon sjajne izvedbe nogometaši Barcelone pobijedili su u Sevilli Betis s 5-3 u ogledu 15. kola španjolske La Lige.

Barcelona je time potvrdila prvo mjesto na ljestvici. Opet ima četiri boda više od madridskog Reala, ali Madriđani imaju utakmicu manje. Betis je ostao peti, ali je na vrlo loš način najavio dolazak u Zagreb gdje idućeg četvrtka protiv Dinama igra dvoboj Europske lige.

Utakmica je odlično počela za Betis, već u šestoj minuti Antony je iz blizine pogodio pod gredu za veliko slavlje u Sevilli. No, domaće navijače vrlo brzo je smirio Ferran Torres s dva gola. U 11. je spretno reagirao i pogodio za 1-1, dok je u 13. iz pada, volej udarcem, zabio za 2-1.

Nizali su se potom golovi u domaćoj mreži. U 31. minuti je zabio Roony Bardghji kojemu to bio prvijenac.

Potom je Ferran Torres zabio svoj treći pogodak u 40 da bi Lamine Yamal u 59. minuti iz jedanaesterca za velikih 5-1 Barcelone. U završnici je Betis uspio ublažiti poraz nakon golova Llorentea i Cucha Hernandeza iz jedanaesterca.