VIDEO / Bayern brojao do osam protiv Wolfsburga: Majer asistirao za jedini pogodak Vukova

U posljednjoj nedjeljnoj utakmici Bundeslige Bayern je ugostio Wolfsburg. Bavarci su, kao i protiv svih u domaćoj ligi, bili veliki favoriti, a u prvom dijelu prvog poluvremena to se nije osjetilo jer je Wolfsburg asistencijom Lover Majera poravnao na 1:1. Međutim, to je samo razljutilo Bayern koji je do kraja susreta zabio još sedam pogodaka te su sa 8:1 slomili Vukove.

Prvi gol na utakmici pao je u petoj minuti kada je Kilian Fischer pogodio u svoju mrežu za 1:0 Bayerna. Ipak, samo osam minuta kasnije Lovro Majer je sjajnom loptom uposlio Dženana Pejčinovića koji je matirao Manuela Neuera za 1:1. Ipak, to nije omelo Bayern koji je u 30. minuti preko Luisa Diaza došao do vodstva od 2:1. S tim rezultatom se otišlo na poluvrijeme, a kad su se vratili s predaha krenula je kanonada gola Vukova.

U 50. minuti je Michael Olise predivno pogodio za 3:1 da bi tri minute kasnije Moritz Jenz zabio u svoju mrežu za 4:1. Ni tu nisu Bavarci stali te su u 68. minuti preko Raphaela Guerreira došli do 5:1, a onda je samo minutu kasnije najbolji strijelac Bundeslige Harry Kane maestralno zabio za 6:1. Sedam minuta kasnije Bayern je zabio još jedan gol, a ovaj put je strijelac bio Olise kojemu je to bio drugi gol na susretu. Ni tu nije bio kraj Wolfsburgovim mukama jer je Leon Goretzka u 88. minuti zabio za 8:1.

Ovom pobjedom se Bayern nakon 16 kola odvojio na velikih +11 od Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač. S druge strane, Wolfsburg je na lošem 14. mjestu sa samo tri boda više od 16. mjesta koje vodi u doigravanje za drugu ligu.

