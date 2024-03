VIDEO: Bayer preokrenuo u nadoknadi, ni Hoffenheim nije uspio zaustaviti niz!

Podijeli :

Iako se činilo da će Kramarićev Hoffenheim u gostima zaustaviti niz Bayer Leverkusena od 38 utakmica bez poraza, ni njima to nije pošlo za rukom. Beier je u 33. minuti doveo goste u vodstvo koje su držali sve do 88. minute kada je za vodeću momčad Bundeslige zabio Robert Andrich. U nadoknadi se razigrao Patrik Schick koji je postavio konačnih 2:1. Stanišić je ušao za Bayer u 87. minuti, a Kramarić je za goste igrao do 58. minute. Pogledajte golove i slavlje momčadi Xabija Alonsa!