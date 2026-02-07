SK Studio: Nismo bez šanse protiv Njemačke u Davis Cupu

Podijeli :

U subotu popodne Hrvatska Davis Cup reprezentacija je u Varaždinu zaključila je prvo kolo kvalifikacija protiv Danske. Vođeni Dinom Prižmićem i parovima sastavljenim od Nikole Mektića i Mate Pavića, slavili su s 3-1 u pobjedama. Hrvatska je izborila drugo kolo gdje ju čeka Njemačka koja je svladala Peru. Njemačka je, igrala bez svog važnog aduta Alexandera Zvereva, ali je svejedno lakoćom slavila protiv Perua. Naš dvojac u studiju Goran Stojanović i Tihana Zrnić prokomentirali su pobjedu i ocijenili su šanse Hrvatske protiv Njemačke. Tada bi se u sastav mogao vratiti i proslavljeni hrvatski tenisač Marin Čilić.

