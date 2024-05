Červar za SK: Čekam da mi se Gobac ispriča, a na Zagrebu sam nepoželjan

Podijeli :

U nikad iskrenijem razgovoru s Krešimirom Karačićem i Krunom Simonom, Lino Červar osvrnuo se na odlazak iz reprezentacije, poručio je da ne smije dolaziti na utakmice RK Zagreba, ali i mnogo toga još.

Červar je bio gost treće epizode emisije ‘O svemu i ni o čemu s Krešom i Krunom.

Gospodine Červar, malo nam se osvrnite na vaše razdoblje u hrvatskoj reprezentaciji, za koje ste rekli da je vaš veliki podvig. Nekad je dojam da niste dovoljno cijenjeni?

“Naši novinari su uvijek mene diskreditirali, ali to je po narudžbi. Govorili su on je imao talentirane igrače. Ima jedan čovjek koji odlučuje nama o životu i smrti u rukometu, to je njegova narudžba.

Govorili su svašta, da vam je Irfan Smajlagić vodio treninge?

“Da, svašta su rekli, ma zamislite. Ja imam pravo reći što hoću i nitko mi ništa ne može. Gubitnici su! I dan danas Sportske novosti imaju zabranu da mene stave, neki intervju, jer ja sam nepoželjan, ali sve sam to izdržao. Nitko mi ne može uzeti rezultat i znanje. Ja sam se uvijek inatio, naklonjen sam bio slabijim ljudima, kojima ne daju pravo da žive, koji su umorni. Vraćamo se iz Portugala prije su dali intervju u Sportskim novostima mom pomoćniku, nego meni. Znate li tko je pomoćnik Gilleu u Francuskoj? Ne znate, eto, ne znam ni ja. Meni nije jasno zašto su ljudi takvi, ali mene je to inspiriralo da budem bolji.”

Napravili ste nevjerojatne uspjehe s reprezentacijom, a onda ste naprasno otišli nakon EURA. Vidim da vas jako smeta način na koji su se sve to dogodilo?

“Ma navedite mi sport u kojem su neki sportaši na prvenstvu bili posljednja reprezentacija, a onda na idućem postali svjetski prvaci. To nema ni u nogometu, vaterpolu, ragbiju…Nigdje. I eto, onda mene oni sabljom maknu. Ovi koji se bave hotelijerstvom i tako dalje. I država štiti to. Mislim, koji je to sustav vrijednosti, neka mi objasne. Ja sam ponosni Istranin, oni su nas podcijenili. Kako se uopće to usude? Mi smo najrazvijenija regija. Savjetujem i mladim ljudima da ne daju ovakvim mangupima da ih srede. Neovisno kakva je država. Masu možeš pobijediti, ali ne pojedinca.

Ako me pitate o 2021. ja sam dao ostavku. Zato što se nisam slagao s politikom. Bio je jedan slučaj, neću imenovat igrača, gdje nisam dozvolio da bude bilo tko privilegiran, da bude jedan igrač iznad tima. Bez timskog duha nema rezultata. Ja sam naime imao jedan stav koji je savez prihvatio, a poslije sam otišao kući gdje sam čuo da je savez dao njemu pravo. Kad sam to vidio znao sam da nemam što više raditi. Tražio sam da se meni isplate 5000 eura, jedno pet, šest mjeseci plaće, i onda sam bio kažnjen zbog neposluha. Mogao bi cijelu priču, ali neću. Oni su bili sretni da se mene riješe“.

A zašto ste se se riješili nekih senatora poput Dominikovića, Špoljarića, Metličića nakon Svjetskog prvenstva 2010. godine jer su bili kao prestari, a evo gledamo Francuze gdje i dalje igraju rukometaši s 35, 36 godina i sami se povuku, a naši su tad imali oko 30…?

“Gledaj, sada ću ti reći. Ne slažem se s tim. Jedino bi se složio da je najgore biti izbornik, jer ti odlučuješ. Najteže je maknuti te igrače, ali ako hoćeš biti trener moraš misliti svojom glavom. Slušaj, nije bilo kod svih tako, kod njih par je, ali želim reći da nikad nisam u lošoj namjeri to radio, a nikad nisam dozvolio da ulica, novina, mediji svi, odlučuju kako ću raditi. Neću dozvoliti nikad da ulica mi govori, ja te igrače volim, ali selekcija uvijek mora biti otvorena za nove ljude. To je bila takva odluka! Ja sam tamo srebro osvojio i to s kakvom reprezentacijom!“.

Gospodine Lino, da vas pitamo o vašem odnosu sa Zoranom Gopcem..?

“Moram vas prekinuti, neću o njima. Oni se meni moraju ispričati pa ću onda o njima.“

Ok, a idete li na utakmice rukometnog kluba Zagreb?

“Ne idem jer sam nepoželjan. Morao bi inkognito, skrivečki doći gledati da me ne prepoznaju. Možda bi frizuru morao promijeniti ili što već, uglavnom morao bi na prevaru ući, na stražnja vrata.“

I za kraj Dagur Sigurdson, vaše mišljenje o aktualnom izborniku?

“Slušaj, nikada u karijeri nisam volio se s nikim uspoređivati. Nikad se nisam s nikim nadmetao. Mene je samo interesiralo biti ispred drugih. Ako ja mogu s jednom malom zemljom to sve osvojiti, što bi se ja uspoređivao. Sigurdsona sam rekao da smatram da je dobar trener, ali da li je dobar da osvoji zlato…Rezultati o svima govore, tako i o njemu. Neću kontra njega, moram se izdignut iznad toga. Čudi me samo da je tako naprasno napustio Japan, pred Olimpijske. To mi je čudno, ali neću o tome više.”

