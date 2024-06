(VIDEO) Dalić: Treba nam remont i moderniji nogomet, a ja se neću predati iako me gaze

Znam svoj put, radim ga iskreno, pošteno i časno. Moja je odgovornost za ovaj neuspjeh. Moj neuspjeh. Ja sam izbornik koji sa svojim suradnicima određuje taktiku, igrače i način igre. Neće me ništa pokolebati. Neću tražiti alibi. Odgovornost je moja, na meni. Kako sam se znao nositi s uspjesima, tako ću se znati boriti s neuspjehom. Bit ću čvrst na svom putu. Nije vrijeme da razmišljam što i kako dalje. Neću preskočiti suca. Nije on kriv. Mi smo sami imali sve u svojim rukama. Primimo gol u 95. protiv Albanije, 98. protiv Španjolske. Umjesto šest bodova, imamo dva. On nije slučajno tamo poslan na tu utakmicu. Zakidao nas je i kulminacija je bila tih osam minuta produžetka. Italija bi išla dalje i s tri boda. Nije to razlog, ali želim se boriti za Hrvatsku. Smeta mi to.