VIDEO / Suigrači čestitali Pašaliću na pobjedničkom pogotku, Livaković se posebno istaknuo

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Hrvatska je u posljednjoj pripremi za Svjetsko prvenstvo s 2:1 u Varaždinu bila bolja od Slovenije. Za 1:0 je u svom 198. nastupu zabio Luka Modrić da bi kasnije taj pogodak velikom greškom poništio Martin Baturina koji je "asistirao" Andražu Šporaru. Hrvatska je ipak uspjela doći do pobjede jer je Mario Pašalić u 93. minuti sjajnim udarcem svladao Jana Oblaka za 2:1 Vatrenih. Nakon susreta suigrači su Pašalića posebno pozdravili, a posebno se istaknuo Dominik Livaković koji je Hrvatsku "petnaesticu" i zagrlio.

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