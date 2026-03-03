VIDEO / Pogledajte kako je bivši igrač Hajduka zabio iz slobodnog udarca u Njemačkoj

Ulm je u 27. kolu njemačke 3. lige na domaćem terenu poražen 3:1 od druge momčadi Hoffenheima te je ostao u zoni ispadanja.
Domaćin je poveo u 12. minuti kada je iz slobodnog udarca zabio bivši krilni napadač Hajduka Leon Dajaku, a gostujući vratar pritom se nije proslavio reakcijom. Ipak, taj pogodak nije pokolebao Hoffenheim II, koji je do kraja preokrenuo susret dvama golovima Deniza Zeitlera i jednim Oskara Henckea.
Ovim porazom Ulm je ostao na 18. mjestu s 24 boda, koje vodi u niži rang.
Podsjetimo, Dajaku je za Hajduk igrao od ljeta 2023. do siječnja 2025. godine te je u 38 službenih utakmica postigao četiri pogotka uz četiri asistencije. Nakon toga potpisao je za Sharjah iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koji je skupio tek 13 minuta.
Ove sezone je za Ulm u 22 nastupa zabio tri gola i upisao sedam asistencija.
