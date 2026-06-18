VIDEO / One ruše predrasude na SP-u: Upoznajte jedine fotoreporterke iz BiH koje prate Zmajeve

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Dok se u za Novi dan uživo javljao reporter N1 Semir Mustafić, pozornost su privukle dvije dame. Lejla Šabanović i Ines Lučić čine jedinu žensku fotoreportersku ekipu iz Bosne i Hercegovine koja izvještava s povijesnog Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Novinarsko izaslanstvo BiH na ovom SP-u čini više od 20 medijskih profesionalaca, a među brojnim muškim kolegama, Lejla i Ines ponosno ruše stereotipe i svakodnevno šalju vrhunske kadrove u domovinu. Kako ističu, na terenu se razlika u spolu uopće ne osjeća.

“Mogu reći da se ta razlika i ne osjeća kada je posao u pitanju. Divno surađujemo i družimo se”, naglašava novinarka i fotoreporterka Lejla Šabanović za N1.

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Njezina kolegica fotoreporterka Ines Lučić dodaje da je ključ svega ljubav prema poslu koji te ispunjava:

“Lijepo je raditi posao koji vas ispunjava u svakom mogućem smislu. Ne vidim razliku između kolega i sebe jer tu smo, pazimo jedni na druge i nema nikakve razlike.”

Ipak, ovakav izniman sportski događaj donosi i fizičke izazove, poput nošenja teške opreme po stadionima, što im, kako kažu, ne kvari užitak.

“Veliki problem je težina opreme koju svakodnevno moramo nositi na leđima, ali fotografiranje mi je najmanji problem. Kada radite ono što volite, sve je to dio posla. Tu smo i naš je zadatak raditi”, kroz smijeh objašnjava Ines.

Za obje fotoreporterke iz BiH, rad na ovom prvenstvu predstavlja ostvarenje profesionalnog sna.

“Mislim da je svima nama kruna karijere pratiti Svjetsko prvenstvo i reprezentaciju BiH. Svi znamo koliko smo dugo čekali na sve ovo. Ima jako puno ljudi, pa je možda ponekad tehnički problem poslati sav taj materijal u BiH, a problem je možda i ova velika vremenska razlika zbog koje naši građani ne mogu sve ispratiti u realnom vremenu. Unatoč tome, radimo u odličnim uvjetima”, ističe Lejla.

U Bosni i Hercegovini je profesija sportskog fotoreportera i dalje pretežito muška, ali scene sa SP-a pokazuju da se globalni trendovi mijenjaju, što bi trebalo preslikati i kod nas.

“Upoznaš ljude koje vjerojatno u drugačijim okolnostima nikada ne bi sreo. Mnogo je tu agencijskih fotografa. U BiH je to što žene kao fotoreporterke nisu toliko zastupljene možda još uvijek tabu tema, ali ovdje je situacija potpuno drugačija – mnogo ih više radi i zastupljenije su. Mislim da to moramo promijeniti u našoj zemlji. Žene imaju bolje oko od muškaraca i primjećuju one sitne detalje”, jasna je Ines.

Osim slanja izvještaja i fotografija, boravak u Sjevernoj Americi donosi i neprocjenjivo širenje mreže poznanstava, što je Ines već spomenula u svojoj izjavi.

“Poznanstva su ključna u ovom poslu. Stigla sam u Ameriku još 3. lipnja i imala sam priliku upoznati dosta kolega, primjerice iz Paname. Kroz sve ove događaje upoznajemo jako puno ljudi i mislim da je to čar ovog posla. Uvijek nam netko može zatrebati, kao što i mi možemo zatrebati njima, i sjajno je imati kontakte svuda po svijetu”, zaključila je Lejla na kraju javljanja za N1.