VIDEO / Nevjerojatna sekvenca u Hamburgu: Srbin promašio prazna vrata pa je HSV odmah zabio ‘iz kontre’

Podijeli :

Nevjerojatna sekvenca u Hamburgu. Vratara HSV-a Heuera preskočila je lopta te je Srbin Andrej Ilić krenuo sam na vrata HSV-a. Napadač Uniona na nevjerojatan je način promašio prazna vrata, a onda je HSV odmah u idućem napadu zabio za vodstvo od 2:1. Nevjerojatno, pogledajte...