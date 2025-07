VIDEO / Napadač najbolje norveške momčadi golom podsjetio na Šukera 1998. godine

Podijeli :

Bodo/Glimt je u 13. kolu norveškog Eliteseriena porazio Sandefjord s 2:0, ali do toga su došli na teži način. Do 59. minute čak su im četiri gola poništena zbog zaleđa, ali onaj u 59. ipak nije. Tada je Ole Blomberg sjajnim lobom podsjetio na Davora Šukera 1998. godine. Tada je hrvatska "devetka" svladala Kaspera Schmeichela efektinm lobom. Bodo je do kraja utakmice i povećao prednost golom Kaspera Hogha iz kaznenog udarca u 65. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.