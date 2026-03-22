VIDEO / Najluđa utakmica sezone?! Razbili su Dinamo u Europi, a sada prosuli nemoguće

Izuzetno važnu su pobjedu upisali nogometaši Alavesa ove nedjelje u 29. kolu španjolske La lige, premda je domaća Celta vodila 3-0 na kraju je Alaves slavio s 4-3.

Alaves je time prekinuo negativan niz od sedam prvenstvenih utakmica bez pobjede, a ujedno se barem donekle odmaknuo od opasne zone ispadanja.

Manje od 40 minuta trebalo je Celti za tri pogotka i visokih 3-0. Dva gola je dao Jutgla, u 19. i 37. minuti, dok je jedan dodao Alvarez, koji je bio strijelac u 27. minuti.

U nadoknadi prvog poluvremena uspio je Martinez zabiti za 1-3 i ubrizgati time malo samopouzdanja svojoj momčadi koja je u nastavku kreirala kompletni preokret. Prvo je Perez smanjio na 2-3 u 50. minuti, dok je Martinez svoj drugi gol dao u 74. za 3-3.

Potpuni je muk u Vigu uslijedio u 78. minuti kada je Rebbach pogodio domaću mrežu za četvrti pogodak Alavesa u nizu i 4-3 vodstvo gostiju. Frcalo je i do kraja na obje strane, ali se rezultat više nije mijenjao.

Podsjetimo, Celta je ove sezone u ligaškoj fazi Europske lige uvjerljivo svladala Dinamo u Zagrebu s 3:0.

