VIDEO / Kovač u 97. ostao bez pobjede protiv Vuškovićevog HSV-a, Kramariću pobjeda

Očekivano je tvrda bila utakmica Hamburga i dortmundske Borussije jer su u pitanju momčadi na čijim se utakmicama postiže najmanje golova ove sezone u Bundesligi. Završilo je podjelom bodova 1-1, a i u tom susretu se odlučivalo u nadoknadi.

Borussia Dortmund, sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač, je povela u 64. minuti u 10. kolu Bundeslige.

Nakon dugog gostujućeg napada Chukwuemeka je s deset metara opalio volej i lopta je odsjela u domaćoj mreži. Vodili su gosti sve do 97. minute kada je domaće navijače razveselio Konigsdorffer pogodivši za 1:1.

Cijelu je utakmicu u obrani Hamburga odradio hrvatski nogometaš Luka Vušković.

Hoffenheim i dalje niže dobre rezultate, a ove je subote kao domaćin pobijedio Leipzig 3:1. Leipzig je poveo u Sinsheimu golom Diomandea već u devetoj minuti. Do kraja prvog dijela Hoffenheim je okrenuo rezultat u svoju korist golovima Hajdarija u 20. i Lemperlea u 38. minuti, a završni korak prema slavlju Hoffenheim je napravio u 79. minuti kada je Promel bio strijelac za 3:1.

Andrej Kramarić nije ovaj put bio niti strijelac niti asistent, kako je običavao u posljednjim susretima. Počeo je utakmicu za Hoffenheim te je zamijenjen u 67. minuti. Njegov se Hoffenheim popeo na visoko peto mjesto ljestvice.

