VIDEO / Dogodilo se ‘nemoguće’, tek drugi poraz sezone OKC-u odnio nadu u prvi trofej sezone

San Antonio Spursi i New York Knicksi su finalisti NBA kupa. Spursi su, s povratkom francuske zvijezde Victora Wembanyame, iznenadili prvake Oklahoma City Thunder 111-109 u polufinalu u Las Vegasu.

Natjecanje NBA kupa osvojiti će treća druga momčad u svom trećem izdanju. Nakon Los Angeles Lakersa (2023.) i Milwaukee Bucksa (2024.), ovaj put će se momčadi San Antonija i New Yorka suočiti u meki kockanja.

Spursi (18-7) su iznenadili Oklahomu (24-2) u polufinalu i pobijedili 111-109,uz povratak Wembanyame na teren nakon gotovo točno mjesec dana izbivanja zbog ozljede lopatice. Potonji je postigao 22 poena i uhvatio devet skokova. Devin Vassell postigao je 23 koša, dok su Stephon Castle i De’Aaron Fox svaki doprinijeli s 22 poena za Spurse.

Za Thunder, Shai Gilgeous-Alexander nastavio je svoj niz utakmica s najmanje 20 poena, konačno se zaustavivši na 29 (12/23 iz igre). Pogodio je samo jednu tricu iz sedam pokušaja, a zabilježio je i pet izgubljenih lopti.Oklahoma je prošle godine izgubila u finalu Kupa od Milwaukeea.Spursi će se u utorak navečer suočiti s New York Knicksima za svoj prvi naslov u Kupu.