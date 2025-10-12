VIDEO / Dalić je uveo senatore protiv Gibraltara, poslušajte ovacije Modriću, Perišiću i Kramariću

Podijeli :

Hrvatska u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo vodi protiv Gibraltara 1:0 pogotkom Tonija Fruka, a izbornik Zlatko Dalić u 69. minuti odlučio je u igru uvesti senatore. Ušli su Luka Modrić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić umjesto, a varaždinska publika ih je nagradila ovacijama i gromoglasnim pljeskom. Poseban doček dobio je Modrić kojem je publika skandirala ime samo minutu kasnije.

