VIDEO / ‘Čekićari’ stigli do važnog boda u malom londonskom derbiju

Mali londonski derbi na Selhurst Parku završio je najnepopularnijim rezultatom 0:0.

U prilično izjednačenoj utakmici bez previše uzbuđenja postignut je jedan pogodak, i to u mreži gostiju, no slavlje strijelca Ismaile Sara u 82. minuti kratko je trajalo jer je njegov suigrač Jean-Philippe Mateta prethodno igrao rukom, pa je gol opravdano poništen. Statistika pokazuje da je Palace imao samo jedan udarac u okvir gola, dok su nogometaši West Hama bili nešto konkretniji s četiri udarca u okvir, no na kraju je neriješen rezultat bio najrealniji.

Bod je svakako bio važniji gostima jer se Čekićari grčevito bore za ostanak u ligi. West Ham se nalazi na 17. mjestu, prvom iznad zone ispadanja, s 33 boda, dva više od Tottenhama koji je stepenicu niže.

Crystal Palace je na sredini ljestvice, na 13. mjestu s 43 boda, te je već neko vrijeme fokusiran na završnicu UEFA Konferencijske lige, gdje ga očekuje polufinalni dvoboj protiv ukrajinskog Šahtara.