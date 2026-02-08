VIDEO / Austrijski veznjak s dva pogotka donio važnu pobjedu Leipzigu

Podijeli :

U susretu 21. kola njemačkog nogometnog prvenstva RB Leipzig je na gostovanju pobijedio Koln s 2-1.

Christoph Baumgartner je u 29. minuti doveo goste do prednosti, izjednačio je Jan Thielman u 51. minuti, no samo pet minuta kasnije Baumgartner je drugim golom na utakmici ponovo doveo Leipzig do prednosti.

Austrijski veznjak je u 77. minuti umalo postao tragičar nakon što je igrao rukom u svom kaznenom prostoru. Očekivao se kazneni udarac, međutim VAR analiza je pokazala kako je igrač Kolna bio u zaleđu prije nego što je došlo do igranja rukom.

Leipzig je sada četvrti s 39 bodova, dok je Koln na 10. poziciji s 23 boda. Vodi Bayern s 52 boda, a Bavarce još večeras očekuje ogled protiv Hoffenheima.

