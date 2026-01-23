Gegenpressing: Ljubičić za SK razjasnio situaciju u Unionu, Kramariću odana velika počast

Podijeli :

Naši komentatori Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković pripremili su vam novi Gegenpressing. A imali su i posebne goste - videom iz Njemačke naš Pajvot čuo se s Marinom Ljubičićem iz Union Berlina i s našim Vatrenim koji je legenda Hoffenheima Andrejem Kramarićem. Pogledajte što su dečki imali za reći!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.