Fenomen turnira koji podržava i Ivan Perišić: ‘Imat ćemo preko 4000 sudionika, stižu nam Leverkusen i Amerikanci’

U Zadru i okolici ovog se vikenda održava deveto izdanje Dalmatinko Cupa, najvećeg nogometnog turnira za djecu na ovim prostorima. Deveto izdanje na ukupno devet travnjaka, a dogodine, na proslavi jubileja, očekuje se novo probijanje granica.

Nakon osam godina Splita, gdje je sve i počelo, Dalmatinko Cup postao je prevelik zalogaj za grad pod Marjanom pa je preselio u Zadar. I okolicu, jer utakmice se odigravaju posvuda po zadarskoj regiji.

Možda će nekome djelovati zbunjujuće kad kažemo da je turnir postao prevelik za Split pa se prebacio u manji grad, ali zapravo se radi o infrastrukturnim i smještajnim kapacitetima koje organizatori u Splitu više nisu mogli osigurati kako bi se turnir nastavio odvijati na najvišoj razini.

“Došli smo do zida. I to još prije korone. Sportski, infrastrukturno i turistički morali smo krenuti dalje. Zadar je bio logičan jer je blizu. Budući da se turnir zove Dalmatinko, htio sam da igramo od Dubrovnika do Zadra“, objašnjava alfa i omega turnira, njegov idejni začetnik i pokretač Domagoj Bojčić.

“Imamo 3500 sudionika iz 22 države svijeta, mnoge volontere… Nismo bili ni svjesni koliko će sve ovo postati veliko. Imali smo lijepo otvaranje turnira u amfiteatru u Zatonu, sve ide po planu.“

Turnir se ove godine odigrava na čak devet travnjaka na ukupno sedam lokacija. Tri su terena u Zadru, a po jedan u Privlaci, Poličniku, Arbanasima, Posedarju, Bibinjama i Zemuniku.

“Dogodine se nadamo 12 travnjaka, uključujući zadarske Stanove“, otkriva Bojčić, čiji je turnir namijenjen djeci od osam do 15 godina ove godine privukao timove milanskog Intera, Fenerbahčea, Šahtara, Southamptona, Monze, Sunderlanda, Genka, Fortune Düsseldorf, Heidenheima, Ferencvarosa, Slaska, klubova iz regije poput Sarajeva, Radomlja, Olimpije, Celja, te jasno domaćih snaga Dinama, Hajduka, Rijeke, Lokomotive…

Hrvatski reprezentativci Ivan Perišić i Dominik Livaković, kao i japanski reprezentativac Takumi Minamino videoporukama su podržali turnir tijekom ceremonije otvaranja u amfiteatru u Zatonu. Oni, međutim, nisu jedina poznata imena povezana s turnirom.

“Legendarni Lothar Matthäus tu je s momčadi Grünwald kao trener, stigao je Samir Handanović, čuveni slovenski vratar ispred milanskog Intera, pa Manuel Baum iz akademije Leipziga, Senijad Ibričić, Saša Bjelanović… Svi imaju samo riječi hvale za naš turnir i to nam je motivacija za dalje“, kaže Bojčić.

Čim se spusti zastor na ovogodišnje izdanje, kreću prijave za jubilarno deseto. Kapaciteti će sigurno biti popunjeni već do jeseni.

“Da imamo kapaciteta, već ove godine bismo išli i preko 3500 gostiju. Stvorili smo jak brend, globalnu priču i dogodine sigurno idemo preko 4000 gostiju“, odlučno će Bojčić.

Dolazak su za 2025. godinu već najavili predstavnici aktualnog njemačkog prvaka Bayera iz Leverkusena, zatim slavni Bayern, pa Leipzig, Salzburg, a očekuju su i momčadi iz Australije i MLS-a. Razmišlja se i dalje od 2025. godine. Dugoročni plan obuhvaća i 2028.

“Tada ćemo završiti drugi petogodišnji ciklus. Želja je produžiti turnir na sedam dana. Ne moramo moliti nikoga da dođe igrati, klubovi se sami javljaju, a brojke ovise isključivo o kapacitetima smještaja.“

Iako se radi o dječjem turniru, na detaljima se radi kako bi se djeca osjećala kao profesionalci. Na svakoj su utakmici suci, uključujući i pomoćne koji su audiovezom spojeni s glavnima, turnir se prati i izravnim prijenosom na internetu…

“Djeca trebaju imati osjećaj kao da igraju Ligu prvaka. Travnjaci su dobri, suci povezani, još samo nedostaje VAR, haha. Tu su nam i suradnici, partneri koji odrađuju krvavi dio posla. Agencija iz Zagreba koja radi hospitality, pa služba za medije, volonteri… Samo na terenima imamo 160 članova staffa. Turnir je nadišao hrvatske okvire.“

A da turnir više nije samo važan iz sportskog kuta, već i šire, pokazuje i pogled na turistički aspekt.

“Imamo ukupno blizu 6000 ljudi koji će zajedno ostvariti i do 25.000 noćenja. Naime, dio njih ostaje i više dana nakon završetka turnira, na godišnjim odmorima. To je zaista puno s obzirom na to da smo u predsezoni. Uz to će marketinška vrijednost turnira biti nemjerljiva“, zaključuje Bojčić, već nekako mislima u 2025. godini koja će po svemu sudeći za Dalmatinko Cup biti rekordna.