F1 Studio: Ferrariju na putu do prve pobjede stoji “samo” Norris

U subotu navečer održane su kvalifikacije za VN Meksika, a pole position ostvario je Lando Norris. Ispod njega su se neočekivano našla dva Ferrarija Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Upravo o toj mogućoj borbi i o mnogim drugim zanimljivostima uoči utrke u Meksikusu raspravljali naši stručnjaci Darjan Petrić i Antonio Baković. Utrku možete pratiti na Sport Klubu 3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.