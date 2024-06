Tucak optimističan: ‘Čuo sam se s Dalićem i Ćorlukom, vjerujem da će dobro odigrati protiv Italije’

Podijeli :

Hrvatski vaterpolisti čvrsto stoje uz Vatrene.

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak od 21 sat igra odlučujuću utakmicu grupne faze protiv Italije u Leipzigu.

Izuzev određenih kalkulacija koje nisu osobito izgledne, Vatrenima za prolazak skupine treba pobjeda u trećem kolu natjecanja po skupinama, a kao i obično, Vatreni će dobiti podršku Barakuda, odnosno vaterpolske reprezentacije Hrvatske.

Vaterpolisti su započeli pripreme za nadolazeće Olimpijske igre u Parizu gdje će imati status jednih od favorit. Barakude su pripreme započele u Kranju, a izbornik Ivica Tucak je za radio HRT-a pričao o svojoj reprezentaciji, ali i onoj nogometnoj pred kojom je težak ispit za ostanak na Europskom prvenstvu.

“Prva etapa priprema je odrađena bez ikakvih problema, ja sam im izrazio zahvalnost za sve, ali to je baza da bi mogli sutra očekivati dobre nastupe. Zdravstveni karton je zaista bez ikakvih problema, a što se tiče broja igrača smanjili smo s 22 imena broj igrača na 19. To su centar Antonio Dužević, bek Luka Brnetić i mladi vratar Mauro Ivan Čubranić. Ja bih volio da su oni i dalje s nama, ali moramo skraćivati broj kako ulazimo u drugu fazu, moramo se bazirati na igri i to bi bio velik broj igrača. Sad nam Mađarska dolazi na pripreme u Zagreb i odigrat ćemo s njima četiri utakmice, jednu i službenu 30.6. na otvorenom plivalištu Mladost”, kazao je Tucak.

Kaže da je u kontaktu s izbornikom nogometne reprezentacije, Zlatkom Dalićem:

“Ja sam se čuo sa Zlatkom putem poruka, ne želim ga puno smetati, čuo sam se telefonski i s Vedranom Ćorlukom, oni znaju da imaju podrške mene i cijele vaterpolske reprezentacije. Ja sam rekao tisuću puta i ponovit ću još jedanput: meni osobno i svakome tko voli ovu državu jedna lošije odigrana utakmica ili jedan lošije odigran turnir ne može promijeniti sve što su učinili za Hrvatsku. Te kritike dolaze od jednog malog broja ljudi, koji čekaju jedan trenutak posrtanja, jedan neuspjeh da bi pokušali obezvrijediti sve što je dobro u hrvatskom sportu.”

Istaknuo je svoju nevjericu zbog kritika koje Vatreni dobivaju nakon prve dvije utakmice u Njemačkoj:

“Toliko toga su nam dali da je to nevjerojatno. Kada dođe 100 tisuća ljudi u Berlin, koji vole hrvatsku reprezentaciju, naravno da će među tim ljudima biti kritika nakon lošije utakmice. Ali pljuvanje i vrijeđanje tog malog broja više govori o tim ljudima koji to rade, o frustriranosti tih ljudi, nažalost i oni čine dio naše populacije. Za mene će hrvatska nogometna reprezentacija uvijek biti jedan od najvećih brendova Hrvatske, i sve što su napravili će zauvijek biti u sjećanju svih nas koji vole Hrvatsku i hrvatski sport.”

Kratko je podijelio i svoja očekivanja od utakmice s Italijom:

“Uostalom, ništa nije gotovo i vjerujem da će Hrvatska odigrati dobru utakmicu protiv Italije. Ako se i dogodi suprotno, ništa se neće promijeniti.”